Şanlıurfa'da MİT mensubuyum deyip şantaj yapıyordu: Yakalandı

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen edilen şüpheli operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şanlıurfa'da art arda gelen şantaj ve gasp olaylarının ardından güvenlik güçleri harekete geçti.Şüphelinin kimliğinin M.P. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığını tespit etti.Bunun üzerine ekipler, M.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, sahte MİT mensubu adresinde gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.