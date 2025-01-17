İstanbul için güzel haber! Barajlardaki doluluk oranı...

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarında doluluk oranlarının yüzde 50'yi aştığı bildirilerek İstanbul’da etkili olan yağışlardan en fazla doluluk oranına ulaşanın ise Trakya bölgesindeki barajların olduğu kaydedildi.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı hava sonrası İstanbul barajlarına ilişkin sevindiren haber geldi.İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50'yi geçti.Son ölçülen rakamlarda barajların doluluk oranı yüzde 50.49 olarak kaydedildi.Geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 50’nin altına düşen baraj doluluk oranları aylar sonra tekrar eski değerine dönmüş oldu.İstanbul’da son 15 günde artış ise yaklaşık yüzde 10 oldu.İstanbul’da etkili olan yağışlardan en fazla doluluk oranına ulaşan ise Trakya bölgesindeki barajlar oldu.Daha önceden yüzde 5-6 doluluk oranına kadar gerileyen Kazandere Barajında bugün ki doluluk oranı yüzde 86.18, Papuçdere barajında ise yüzde 49.05 olarak ölçüldü.Istrancalar’da ise doluluk oranı yüzde 99.71 olarak kayıtlara geçti.İstanbul barajlarına ilişkin açoıklanan son verilere göre barajların doluluk oranları şöyle;Ömerli % 52.21, Darlık % 44.07, Elmalı %86.71, Terkos %56.03, Alibeyköy %37.25, B.Çekmece % 46.64, Sazlıdere % 40.68, Istrancalar % 99.71, Kazandere %86.18, Papuçdere %49.05.