İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı

Türkiye gündeminde bir kez daha zam yer alıyor...Taşımacılık sektöründe yapılan yüksek zamlar vatandaşın tepkisini çekerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi bir zam kararı daha aldı.UKOME'nin ocak ayı oturumu, Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.ZAM ORANI BELLİ OLDUGeçen hafta görülen toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından onaylanmayan ve tekrar görüşülmesi üzerine alt komisyona gönderilen zam tutarı bugün belli oldu.Bugün yapılan toplantıda ücret tarifelerine 35 oranında zam geldi.TEK BASIM 27 LİRAYA YÜKSELDİTarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişti.Tam basım ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi.YENİ ÜCRETLER ŞU ŞEKİLDE:Toplu ulaşımda yüzde 35 zamla tam biniş ücreti 20 TL'den 27 TL'ye, öğrenci bileti ise 9,76 liradan 13,17 liraya yükseldi.Marmaray tam parkur ücreti ise 44,27 TL'den 59,76 TL'ye çıktı.ABONMAN FİYATLARIMavi Kart aylık fiyatı, tam 1569 TL'den 2118 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da 282,5 TL'den 381 TL'ye çıkarıldı.Metrobüs fiyatlarında ise 29, 68 lira olan tam parkur ücreti yeni zamla birlikte 40,68 liraya yükseldi.YÜZDE 46 ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİİBB geçen hafta yüzde 55 zam yapılması gerektiğini belirtmiş ancak yüzde 46 oranında zam teklif etmişti.Ulaşım Bakanlığı teklifte bulunmamış ve zam oranı tekrar görüşülmek üzere bir alt komisyona gönderilmişti.İBB bütçenin yüzde 17'sini ulaşımın kapsadığını bu oranın 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde olduğunu hatırlattı.