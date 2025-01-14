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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte iptal edilen seferler

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ekleme: 14.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte iptal edilen seferlerOlumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara​ Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO​, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa​ Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"