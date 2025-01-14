Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları yeniden 3 bin TL’nin üzerine çıkarken, çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki hareketlilik dikkat çekiyor.
14 Ocak itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma, hem küresel piyasalardaki gelişmelere hem de ABD'den gelen istihdam verileri sonrası oluşan faiz beklentilerine bağlanıyor.
Yatırım yapmak isteyenler için altın fiyatlarının hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği ve güncel fiyatlar büyük önem taşıyor. İşte detaylar…
ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Altın fiyatları, ekonomik ve siyasi pek çok faktörden etkilenmektedir. İşte altın fiyatlarını belirleyen temel unsurlar:
Küresel Altın Talebi ve Arzı
Mücevher talebi, yatırımcıların altın alımları ve altın madenciliği üretimi, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
Dolar Kuru ve ABD Ekonomisi
Altın fiyatları genellikle dolar cinsinden belirlendiği için dolar kuruyla ters orantılı bir ilişki içerisindedir. Dolar değer kazandığında altın fiyatları düşebilir, değer kaybettiğinde ise yükselebilir.
Jeopolitik ve Ekonomik Belirsizlikler
Savaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomik durgunluklar, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğinden altın fiyatlarını artırabilir.
Merkez Bankası Politikaları
Merkez bankalarının faiz oranları ve altın rezerv politikaları da fiyatların belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 OCAK ALTIN KURU
14 Ocak itibarıyla gram altın fiyatı 3 bin 46 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. İşte güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.045,5780
Satış: 3.046,1020
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.669,34
Satış: 2.669,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.873,0700
Satış: 4.980,1900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.492,2600
Satış: 19.860,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.813,00
Satış: 19.962,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.714,92
Satış: 9.959,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.493,67
Satış: 19.861,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.140,62
Satış: 20.646,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.647,22
Satış: 2.490,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.772,24
Satış: 2.924,29
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.235,00
Satış: 49.814,00
Yatırım yapmak isteyenler için altın fiyatlarının hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği ve güncel fiyatlar büyük önem taşıyor. İşte detaylar…
ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Altın fiyatları, ekonomik ve siyasi pek çok faktörden etkilenmektedir. İşte altın fiyatlarını belirleyen temel unsurlar:
Küresel Altın Talebi ve Arzı
Mücevher talebi, yatırımcıların altın alımları ve altın madenciliği üretimi, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
Dolar Kuru ve ABD Ekonomisi
Altın fiyatları genellikle dolar cinsinden belirlendiği için dolar kuruyla ters orantılı bir ilişki içerisindedir. Dolar değer kazandığında altın fiyatları düşebilir, değer kaybettiğinde ise yükselebilir.
Jeopolitik ve Ekonomik Belirsizlikler
Savaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomik durgunluklar, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğinden altın fiyatlarını artırabilir.
Merkez Bankası Politikaları
Merkez bankalarının faiz oranları ve altın rezerv politikaları da fiyatların belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 OCAK ALTIN KURU
14 Ocak itibarıyla gram altın fiyatı 3 bin 46 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. İşte güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.045,5780
Satış: 3.046,1020
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.669,34
Satış: 2.669,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.873,0700
Satış: 4.980,1900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.492,2600
Satış: 19.860,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.813,00
Satış: 19.962,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.714,92
Satış: 9.959,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.493,67
Satış: 19.861,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.140,62
Satış: 20.646,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.647,22
Satış: 2.490,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.772,24
Satış: 2.924,29
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.235,00
Satış: 49.814,00