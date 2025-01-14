Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

14 Ocak itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma, hem küresel piyasalardaki gelişmelere hem de ABD'den gelen istihdam verileri sonrası oluşan faiz beklentilerine bağlanıyor.Yatırım yapmak isteyenler için altın fiyatlarının hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği ve güncel fiyatlar büyük önem taşıyor. İşte detaylar…Altın fiyatları, ekonomik ve siyasi pek çok faktörden etkilenmektedir. İşte altın fiyatlarını belirleyen temel unsurlar:Küresel Altın Talebi ve ArzıMücevher talebi, yatırımcıların altın alımları ve altın madenciliği üretimi, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar.Dolar Kuru ve ABD EkonomisiAltın fiyatları genellikle dolar cinsinden belirlendiği için dolar kuruyla ters orantılı bir ilişki içerisindedir. Dolar değer kazandığında altın fiyatları düşebilir, değer kaybettiğinde ise yükselebilir.Jeopolitik ve Ekonomik BelirsizliklerSavaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomik durgunluklar, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğinden altın fiyatlarını artırabilir.Merkez Bankası PolitikalarıMerkez bankalarının faiz oranları ve altın rezerv politikaları da fiyatların belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır.14 Ocak itibarıyla gram altın fiyatı 3 bin 46 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. İşte güncel fiyatlar:Alış: 3.045,5780Satış: 3.046,1020Alış: 2.669,34Satış: 2.669,83Alış: 4.873,0700Satış: 4.980,1900Alış: 19.492,2600Satış: 19.860,8700Alış: 19.813,00Satış: 19.962,00Alış: 9.714,92Satış: 9.959,45Alış: 19.493,67Satış: 19.861,63Alış: 20.140,62Satış: 20.646,74Alış: 1.647,22Satış: 2.490,57Alış: 2.772,24Satış: 2.924,29Alış: 49.235,00Satış: 49.814,00