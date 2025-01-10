Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç hakim yakalandı
Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki meslekten ihraç hakim R.A., polis tarafından yakalandı.
FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.T
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.