İstanbul'da alkollü şahıs denize düştü: Allah beni boğmuyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahilde ilginç anlar yaşandı.Alkolün dozunu kaçıran bir şahıs, denize düştü.Denize düşen vatandaşı gören çevredekiler adamın yardımına koştu.'ALLAH BENİ BOĞMUYOR'Denize düşen adamın çırpınmadığını ve sakince suda durduğunu gören vatandaşlar ile denize düşen şahıs arasında ilginç diyaloglar yaşandı.Denize düşen adam, sahildekilere yüzemediğini söyledi. Olay yerindeki bir kadının 'Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?' diye sorması üzerine denize düşen adam, 'Allah beni boğmuyor. Yüzemiyorum ki' şeklinde cevap verdi.O ANLAR KAMERADAOlay, bir vatandaşın botla gelip şahsı kıyıya çıkarmasıyla son buldu.Yaşanan o ilginç diyaloglar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.