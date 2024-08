CHP’de akraba saltanatı! Başkan işçileri çıkarıp yeğenlerini aldı

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, seçimlerden sonra bugüne kadar 280 kişinin ekmeğiyle oynarken, yeğenlerini ise işe alarak kıyak yaptı.CHP'de akraba saltanatı! Başkan işçileri çıkarıp yeğenlerini aldıAynı zamanda CHP'nin eski milletvekili olan Başkan Demirçalı yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı ise Emlak İstimlak Müdürlüğüne getirdi. Başkan Demirçalı son olarak geçtiğimiz hafta ablasının kızı Yaren Doğdu'yu özel kalem müdürü olarak yanı başına oturttu.Başkanın yediği içtiği ayrı gitmediği ve çevresi tarafından 'kankası' olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak göreve başlattı.Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren, borçlu belediye aldığını ve fazla işçi bulunduğunu her platformda ifade eden başkan Demirçalı 280 işçinin iş akitlerini feshetti. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürün müdürlüklerini ellerinden alıp sebepsiz yere alt kadrolara atadı.Geçtiğimiz Temmuz ayında büyükşehir belediyesinin meclis oturumunda gündem dışı söz alan Demirçalı '280 kişiyi ekmeğinden ettim. Buna ben de üzülüyorum' diyerek skandal konuşmaya imza atmıştı.CHP'li başkan bir yandan işçinin ekmeğiyle oynarken diğer yandan öz yeğenlerine kıyak geçmeyi unutmadı. Başkan Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden önce başkan yardımcılığına Hasan Aydoğan'ı getirip 10 müdürlük bağladı.Hemen arkasından diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirdi. Ancak Demirçalı bununla da yetinmeyip diğer ablasının kızı Yaren Doğdu'yu geçtiğimiz hafta özel kalem müdürü olarak göreve başlattı. Başkanın yediği içtiği ayrı gitmediği ve yakın arkadaşı olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak koltuğa oturttu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, 'Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından Demirçalı başkan yardımcı olan yeğenini görevden aldığını açıklamıştı. Ancak Aydoğan'ın gayri resmi olarak görevinin başında olduğu öğrenildi.