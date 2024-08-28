11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor.Operasyonlar, ülkenin dört bir yanında hız kesmeden sürdürülüyor ve terör örgütlerine karşı etkin bir şekilde mücadele ediliyor.İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Kıskaç-25 operasyonuna dair detayları kamuoyuyla paylaştı.Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecekEmniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-25” operasyonlarında şüphelilerin;- Örgütün sözde “Askeri MahremYapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu,- Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle