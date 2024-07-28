Sosyal medyada Atatürk kavgası: 1 ölü

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen olayda, ilçede oturan evli ve 1 çocuk babası M.G., sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kadın V.Y.'yi, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi.İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası M.G., V.Y'ye Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı.Bunun üzerine Mersin'de yaşayan V. Y., beraberinde eşi İ.Y., oğlu H.Y. (20), H.İ.Y. (20) ve C.G. (21) ile birlikte otomobille M.G.'nin oturduğu adrese geldi.Evinin önünde darbedilince içeriden tüfek aldıSosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören M.G., aşağıya indi. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü.Aldığı darbelerle yaralanan M.G., evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı.Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İ.Y. yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İ.Y.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı M.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.