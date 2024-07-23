Erciyes’e Kıbrıs Şehitlerini anma tırmanışı yapıldı

K2 Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen Kıbrıs Şehitleri'ni Anma Tırmanışı Erciyes Dağı'nda başarıyla tamamlandı. Çobanini'nde kamp kuran dağcılar gece 02.15'de intikale başlayıp Sol Kulvar'dan 07.00'de zirveye ulaştılar. Dağcılar Kıbrıs Barış Harekatı'nın şehitlerini burada Türk ve KKTC bayrağı açarak andı. Daha sonra dönüşe geçen dağcılar aynı rotayı takip ederek 11.00'de Kamp alanına sorunsuz şekilde gelerek tırmanışı tamamladı.