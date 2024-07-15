Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz ile ilgili alçak paylaşımlar: Gazi ve şehitlerimize büyük saygısızlık!

Hemen her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve toplumun manevi değerleri aleyhine ortaya koyduğu nefret söylemleriyle gündeme gelen Ekşi Sözlük yine durmadı.Bu kez, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde çirkin provokasyona imza attı.FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te, 15 Temmuz'da vatan ve demokrasi uğruna hain darbecilere direnen şehit ve gazilerimize saygısızlık yapıldı. Ekşi Sözlük kullanıcılarının yorumlarına şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlardan tepki yağdı.İki dizinden vurulup koşan, havadaki uçağa kafa atan, sırtında 15cmlik delikle yaşayan, dayak yiyip ben gaziyim diyenlerin günüdür.F16 ya kafa atmak sureti ile niyazilik mertebesine yükselenleri rahmetle anıyorum.Böyle bir günü umursamıyorum. yok sayıyorum. reddediyorum.Benim gibi milyonlarca insan için hiç bir anlamı olmayan bir gün15 Temmuz'un resmi tatil olması dışında bir anlamı yokken, yurt dışına taşındım.. Resmî tatilden de eser kalmadı. Sahi ne idi bu gün?Çakma, imitasyon bir gündür.