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Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi

Azerin, Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni’nde Çırpınırdın Karadeniz’i seslendirdi, şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi.

Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi
Ekleme: 15.07.2024 - 20:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma töreni başladı. Törende Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten ve Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma töreni sürüyor. Törende, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin isimleri sayılırken vatandaşlar, her ismin adının okunmasının ardından 'burada' diye bağırdı.

Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi

Azerin, seslendirdiği son parçada bozkurt işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katılımının ardından Azerin sahne aldı. Azerin, sahneden inmeden seslendirdiği son şarkısında 'bozkurt' işareti yaptı.

Azerin'in performansının ardından 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi.

Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi