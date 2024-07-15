Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma töreni başladı. Törende Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten ve Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma töreni sürüyor. Törende, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin isimleri sayılırken vatandaşlar, her ismin adının okunmasının ardından 'burada' diye bağırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katılımının ardından Azerin sahne aldı. Azerin, sahneden inmeden seslendirdiği son şarkısında 'bozkurt' işareti yaptı.Azerin'in performansının ardından 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi.