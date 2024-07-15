Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ’ye yönelik “KISKAÇ-22” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-22" operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Operasyona yönelik açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, "FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR. 27 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-22 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta FETÖ’ye yönelik “KISKAÇ-22” operasyonu düzenlendi.Operasyonda şüphelilerin; Örgütün sözde “Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları,ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.