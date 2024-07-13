WhatsApp'a bir özellik daha geliyor! Mesajlar anlık olarak...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik kullanıma sunacak.WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, Google'ın anlık çeviri özelliğinin uygulamaya ekleneceğini gösteriyor.Mesajlar anlık olarak başka dillere çevrilecekBu özellik, mesajların anında başka dillerden çevrilmesine olanak tanıyor. Canlı çeviri, direkt olarak bir mesajın üzerine basılı tutulduğunda aktif olacak.Böylece kullanıcılar, yabancı dildeki metin mesajlarını başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan direkt uygulama üzerinden çevirebilecek.WhatsApp'a gelen yeni anlık çeviri özelliği, şu anda sadece ülkemizde bulunmayan Google Pixel modellerinde kullanılabiliyor.Yeni özelliğin gelecekte diğer Android telefonlara da gelmesi bekleniyor.