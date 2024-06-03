Yüksek teknoloji ihracatında tarihi rekor! SSB Başkanı Görgün: Kilosu 65 doların üzerinde...

Savunma ve havacılık sanayii ihracatının mayıs ayında rekor kırdığını bildiren SSB Başkanı Haluk Görgün, "65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katma değerli ihracat oranını yukarı taşıyoruz" diyerek ihracatın artmasında öncü olan sektör paydaşlarını tebrik etti.Savunma ve havacılık sanayii ihracatı Mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.İlk 5 aydaki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2.215 milyar dolar olarak gerçekleşti.SSB Başkanı Görgün, "Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katma değerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz." diyerek ihracatın artmasında öncü olan sektör paydaşlarını tebrik etti.