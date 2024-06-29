Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih ilçesindeki iki işyerinde 8 şüphelinin yakalandığı 'Dubai POS makinesiyle para çekilmesi' ve 'kara para aklanması' iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporu neticesinde Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verdikleri belirlendiKomisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı tespit edildi.Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, '5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet' ettiği ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işledikleri iddia edildi.12 şüpheli, İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. 2 kişi ise hâlâ aranıyor.Şebeke üyelerinin, ülkemizde yurtdışında da faaliyet yürüten bazı şirketlere ait olan POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek komisyon karşılığında 15 milyar TL çekim yaptıkları tespit edildi.