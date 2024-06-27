Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 10.569,44 puana yükseldi.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,74 puan artışla 10.569,44 puana çıktı.Toplam işlem hacmi 30,9 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,71 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Analistler, küresel pay piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini dile getirdi.ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin 'temkinli' sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.