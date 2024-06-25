Teoman vasiyetini açıkladı! Bakan Göktaş'tan teşekkür mesajı: Örnek oluşturacağını umuyorum...

Şarkıcı Teoman verdiği bir röportajda vasiyetini hazırladığını anlatmıştı.Teoman, mirasının kime kalacağıyla ilgili olarak 'Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama...Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek.Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak' ifadelerini kullanmıştı.'Kendimi baba olarak çok beğenmiyorum ama kızımın bu konuda derdi yok' ifadelerini kullanan Teoman, 'Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim.Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum' diye eklemişti.Teoman'ın açıklamasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından bir paylaşımda bulunarak şarkıcıya teşekkür etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum.'