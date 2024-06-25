Barajlardaki son durum ne? İşte doluluk oranları...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28,14 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,47 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 25 Haziran Salı günü yüzde 71,64 olarak ölçüldü.25 Haziran Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 71,64 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 25 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %82,47Darlık Barajı: %71,02Elmalı Barajı: %72,67Terkos Barajı: %82,46Alibey Barajı: %42,4Büyükçekmece Barajı: %66,84Sazlıdere Barajı: %57,94Istrancalar Barajı: %28,14Kazandere Barajı: %57,47Pabuçdere Barajı: %57,9