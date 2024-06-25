Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 436 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 489 bin lira oldu.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.460,70 TL'den, çeyrek altın ise 4.089,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 25 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.460,37Satış 2.460,70Alış 4.021,00Satış 4.089,00Alış 8.065,00Satış 8.170,00Alış 16.007,00Satış 16.290,00Alış 2.325,44Satış 2.325,85