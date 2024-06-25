Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Haziran 2024 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 436 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 489 bin lira oldu.
Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.460,70 TL'den, çeyrek altın ise 4.089,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 25 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.460,37
Satış 2.460,70
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.021,00
Satış 4.089,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.065,00
Satış 8.170,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.007,00
Satış 16.290,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.325,44
Satış 2.325,85
Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.460,70 TL'den, çeyrek altın ise 4.089,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 25 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.460,37
Satış 2.460,70
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.021,00
Satış 4.089,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.065,00
Satış 8.170,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.007,00
Satış 16.290,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.325,44
Satış 2.325,85