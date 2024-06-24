Ataşehir'de korkutan yangın! Dumanlar etrafı sardı

Yangın, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta saat 13.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, inşaat alanı içerisinde bulunan inşaat malzemeleri yandı.Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangından yayılan duman E-5 karayolu ve çevresini de kısmen kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. E-5 karayolu üzerindeki üst geçitten geçen bazı vatandaşlar ise üst geçitte bekleyerek bir süre yangını ve itfaiyenin müdahalesini seyretti. Öte yandan yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.