Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi: Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS öncülüğünde değer kaybı yaşadı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın, ons kaynaklı gerilemesinde 2452 TL seviyesinin altında fiyatlanırken, çeyrek altın tarafındaki azalış cüzi miktarda oldu. Peki kazançlarını silen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Haziran 2024 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...
Haftanın son işlem gününde kazançlarını silen altın fiyatları; ons ve gram altın fiyatında yüzde 1,60'lara varan değer kaybı yaşarken; çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını tarafında fiyatlamalar nasıl oldu? İşte detaylar...
ALTINDA YÖN AŞAĞI
Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yandı. Aşağı yönlü fiyatlamalarıyla gram altın fiyatını da etkileyen ONS, ABD'de iş aktivitesini ölçen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 2316 dolara kadar geriledi. ONS'taki gerilemeyle birlikte gram altın fiyatı da 2444 TL'ye geriledi. Peki ONS, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını hangi seviyelerden fiyatlanıyor?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Alış: 2.451,13 TL
Satış: 2.451,74 TL
ONS ALTIN
Alış: 2.321,76 TL
Satış: 2.322,35 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.253,13 TL
Satış: 2.282,10 TL
ATA ALTIN
Alış: 16.508,36 TL
Satış: 16.930,03 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.997,00 TL
Satış: 16.309,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 16.008,11 TL
Satış: 16.328,96 TL
YARIM ALTIN
Alış: 8.060,00 TL
Satış: 8.179,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 4.018,00 TL
Satış: 4.093,00 TL
ALTINDA YÖN AŞAĞI
Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yandı. Aşağı yönlü fiyatlamalarıyla gram altın fiyatını da etkileyen ONS, ABD'de iş aktivitesini ölçen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 2316 dolara kadar geriledi. ONS'taki gerilemeyle birlikte gram altın fiyatı da 2444 TL'ye geriledi. Peki ONS, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını hangi seviyelerden fiyatlanıyor?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Alış: 2.451,13 TL
Satış: 2.451,74 TL
ONS ALTIN
Alış: 2.321,76 TL
Satış: 2.322,35 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.253,13 TL
Satış: 2.282,10 TL
ATA ALTIN
Alış: 16.508,36 TL
Satış: 16.930,03 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.997,00 TL
Satış: 16.309,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 16.008,11 TL
Satış: 16.328,96 TL
YARIM ALTIN
Alış: 8.060,00 TL
Satış: 8.179,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 4.018,00 TL
Satış: 4.093,00 TL