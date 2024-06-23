Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi: Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS öncülüğünde değer kaybı yaşadı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın, ons kaynaklı gerilemesinde 2452 TL seviyesinin altında fiyatlanırken, çeyrek altın tarafındaki azalış cüzi miktarda oldu. Peki kazançlarını silen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Haziran 2024 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...

Haftanın son işlem gününde kazançlarını silen altın fiyatları; ons ve gram altın fiyatında yüzde 1,60'lara varan değer kaybı yaşarken; çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını tarafında fiyatlamalar nasıl oldu? İşte detaylar...Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yandı. Aşağı yönlü fiyatlamalarıyla gram altın fiyatını da etkileyen ONS, ABD'de iş aktivitesini ölçen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 2316 dolara kadar geriledi. ONS'taki gerilemeyle birlikte gram altın fiyatı da 2444 TL'ye geriledi. Peki ONS, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını hangi seviyelerden fiyatlanıyor?GRAM ALTINAlış: 2.451,13 TLSatış: 2.451,74 TLONS ALTINAlış: 2.321,76 TLSatış: 2.322,35 TL22 AYAR BİLEZİKAlış: 2.253,13 TLSatış: 2.282,10 TLATA ALTINAlış: 16.508,36 TLSatış: 16.930,03 TLCUMHURİYET ALTINIAlış: 15.997,00 TLSatış: 16.309,00 TLTAM ALTINAlış: 16.008,11 TLSatış: 16.328,96 TLYARIM ALTINAlış: 8.060,00 TLSatış: 8.179,00 TLÇEYREK ALTINAlış: 4.018,00 TLSatış: 4.093,00 TL