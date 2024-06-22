Bakanlık duyurdu: O maaşlara dev zam geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjdeyi verdi. 6 aylık enflasyon verilerini açıklanmasıyla birlite rakamlar sil baştan değişecek. TÜİK 5 aylık enflasyon rakamlarını belirlendi. Peki mevcut rakamlara göre maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?En son Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da belirlenmesiyle birlikte sosyal destek ödemelerine ışık tutacak memur maaşlarına yüzde 17.38 zam netlik kazandı. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım aylığı alan vatandaşlar Temmuzda ne kadar zam alacak?Türkiye sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Son olarak bakanlık Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve engelli aylıklarında zam yapılması kararı aldı.Ocak ayında 65 yaş aylığı için belirlenen rakam 3 bin 504 TL olurken, bu rakamın %20 artışla 4.206 TL'ye yükselecek.Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, yılın ilk 6 aylık dönemi için 7.608 TL olarak ödeniyordu. Temmuz ayında yüzde 20 zam gelmesi durumunda yeni evde bakım maaşı 9131 TL olacak.Temmuz ayında memur maaş kat sayısında yüzde 20 artış olması durumunda yüzde 40-69 arası engelli olanlara 3.357 TL, yüzde 70 ve üstü engelli olanlara ise 5.036 TL maaş verilmeye başlanacak.Devlet tarafından kronik hastalığı olan ve çalışamayacak durumda olan kişilere de yardım veriliyor. Tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen yardımlar mevcut durumda 7608 TL olarak ödeniyor. Temmuz ayında yüzde 20’lik artışı olması durumunda bu yardımlar da 9131 TL olacak.Okula giden çocuğu olan ailelere verilen SED ödemesi de temmuz ayında artacak yardımlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında memur maaş kat sayısına yüzde 20 artış yapılırsa okul öncesi çocuklara verilen SED yardımı 4.337 TL, ilköğretim öğrencisi çocuklara verilen SED yardımı 6506 TL, ortaöğretimde okuyan çocuklara verilen SED yardımı 6.940 TL ve yükseköğretimde okuyan çocuklara verilen SED yardımı ise 7807 TL olacak.Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisiAilede engelli varsa engelli raporuAilede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesiGelir Beyan FormuKira sözleşmesi fotokopisiEbeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı