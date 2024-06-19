Sosyal medyada yapılan 5 hata! Uzmanlar uyardı: Güvenlik açısından büyük risk

Dünyanın dört bir yanında sosyal medya kullanıcıları, tüm bilgilerini online dünyaya gönüllü olarak vererek dijital ortamı aktif olarak zenginleştiriyor. Türkiye, 57 milyon sosyal medya kullanıcısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de kullanıcılar Instagram, X, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına kişisel hayatlarını, beğenilerini, hoşlanmadıkları şeyleri, ilgi alanlarını ve sıklıkla dijital ve fiziksel sağlıklarını tehlikeye atabilecek hassas bilgilerini paylaşıyorlar. Bilişim uzmanları, sosyal medyada yaygın olarak yapılan 5 güvenlik hatasını ve bu hataların yaşanmaması için önerileri sıralıyor. Şifre, güvenlik temelli, aşırı paylaşım, etiketlenen fotoğraflarımız ve yabancılardan takip istekleri...1- Aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmak: Güçlü parolalar, dijital dünyadaki kişisel ve finansal bilgilerinizin kilidi ve anahtarıdır. Her bir sosyal medya hesabı için büyük ve küçük harflerden, sayılardan ve özel karakterlerden oluşan güçlü bir parola oluşturun.2- Güvenlik temellerini atlamak: İki faktörlü (2FA) veya çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliklerini kullanmayı ihmal etmeyin.3- Kişisel verileri ve gündelik hayatınızı aşırı paylaşmak: Online dünyada aşırı paylaşım yapmak, hepimizin alışkanlığı haline gelmiş bir eylem. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yoğun bilgi paylaşımlarımız, sosyal mühendislik ile hassas veriler için kimlik avı yapmak isteyen dolandırıcıların ve siber suçluların hedefi olma ihtimalinizi artırır.4- Etiketlendiğiniz fotoğrafları kontrol etmeyi ihmal etmek: Etiketlendiğiniz fotoğrafların herkesin görebileceği şekilde profilinize gelmesini önlemenize yardımcı olacak ayarları her zaman kontrol edin. Ayrıca sosyal medya uygulamalarının güncel versiyonlarını mutlaka takip edin.5- Yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmek: Arkadaş listenizde yüzlerce kişinin olması sosyal medya kullanımı için çok önemli. Bununla birlikte, çevrimiçi olarak yabancılarla arkadaş olmak, tüm gönderilerinize erişmelerini sağlamak, herhangi bir kişisel bilginize sahip olma ve sizinle iletişim kurma fırsatı vermek son derece tehlikeli bir kombinasyon olabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve arkadaş listenizde bahar temizliği yapın.