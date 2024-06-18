Barajlarda düşüş sürüyor! İşte son durum...

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 74.04 oldu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Haziran'da 76.04 iken bugünkü verilere göre yüzde 74.04 oldu.Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 86.09 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 25.24 ile Istrancalar Barajı oldu.İSKİ'nin verilerine göre 18 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:• Alibey Barajı yüzde 44.61• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.04• Darlık Barajı yüzde 72.57• Istrancalar Barajı yüzde 25.24• Kazandere Barajı yüzde 62.78• Elmalı Barajı yüzde 75.1• Ömerli Barajı yüzde 86.09• Pabuçdere Barajı yüzde 62.16• Sazlıdere Barajı yüzde 58.51• Terkos Barajı yüzde 84.13