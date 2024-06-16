Film gibi soygunda yeni gelişme: Dikkat çeken ‘Bulgaristan’ detayı! 6 aydır bu planı yapmışlar

Filmleri aratmayan soygun, Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelmişti. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmış ve arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti. Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık döviz ve miktar ziynet eşyası çalarak kaçmışlardı.Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.Polis soruşturması sonucu şüphelilerin olayı 6 aydır planladıkları ve bu amaçla Haziran ayı başında Bulgaristan'dan yabancı plakalı bir otomobil getirdikleri belirlendi. Daha önceden arkadaş oldukları öğrenilen şüphelilerin hazırladıkları plan gereği bu otomobili kullanarak olay yerine geldikleri, güvenlik görevlisinin alarmları susturmasıyla rahatlıkla içeri girdikleri belirtildi.Bekçi'nin alarmları kapatması sonrası yalının kapısına yüzleri maskeli 4 kişi ülkeye soktukları kamyonetle geldi. Önceden belirlenen 5 kasanın kapısı manyetik matkapla kırıldı. Kasanın içinde toplam değeri yaklaşık 130 Milyon TL olan döviz ve ziynet eşyası siyah poşetlere kondu. Şüphelilerin olayın ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.Şüpheliler 9 Haziran gecesi yakalanmamak için 4 farklı sahte plaka kullandı. Alarmları kapalı olan ofisin soyulduğu sabah saatlerinde yalıya gelen yönetici Ümit E.'nin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Hızla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. polisin 24 saat içinde 400 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek önce soygunda kullanılan otomobili Pendik'te terk olarak bulduğu, ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastığı belirtildi. Yapılan incelemelerde B.Ç., Y.B., Aytekin A. ve M.Ş. olarak belirlenen dört şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri hızla harekete geçerek şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon düzenledi.Kaportacı dükkanı olan Aytekin A.'nin işyerine düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ş.'de kıskıvrak yakalandı. Kaportacıda yapılan aramalarda 692 bin 200 dolar, 200 bin avro, 20 bin TL, 900 gram ziynet eşyası, kasa açmakta kullanılan manyetik matkap, az miktarda uyuşturucu madde, soğuk cüzdan, 3 cep telefonu, 2 sahte plaka ele geçirildi. B.Ç., Fatih'te evinde yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 400 dolar, 9 bin TL ve bir altın yüzük ele geçirildi. Bahçelievler'de evinde yakalanan Y.B.'nin evinde ise bir şey bulunamadı. Olay sonrası 5 esas şüpheliye yardım eden B.K., A.C.K., S.Ç. ve G.M. Edirne'de yakalandı. Tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalanırken, 6 suç kaydı bulunan bekçi Ahmet Yıldırım ve Serdar Canpolat ise halen aranıyor. Yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.Şüpheli Ahmet Y. ile Sercan C.'nin hırsızlıktan sonra yürüdükleri bir caddedeki görüntüleri ortaya çıktı. Beyaz tişört giyen Ahmet Y. ve sarı tişört giyen Serdar C.'nin, sırt çantalarında Memduh Paşa Yalısı'ndan çaldıkları döviz ve altınla yürüdükleri, yürürken arkadan gelen bir taksiye binmek istedikleri ancak taksinin dolu olması sebebiyle binemedikleri görüntülerde kayıt altına alındı.İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcılık ifadesi tamamlandı. 7 şüpheli tutuklanma talebiyle 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimlik sorguların ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.