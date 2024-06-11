Altında düşüş sürüyor! Gözler 'Süper Çarşamba'da

Altın fiyatları, güne düşüşle başladı.Ons fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 2,299 doların seviyesinde işlem görüyor.Yatırımcılar, enflasyon verisi ve faiz indirimlerine ilişkin ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını izleyecekler.Gram altın, 2.392 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.912 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.ABD'de enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 3,4 ile değişim göstermemesi bekleniyor.Piyasalar, Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyordu.Avrupa'da ise siyasi geleceğe ilişkin endişeler arttı. Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın elde ettiği kazanımlar ve Fransa'daki erken seçim kararı gerilimi tırmandırdı.Fransa'da dün yayınlanan ve aşırı sağ Ulusal Birlik'in (RN) çoğunluğu elde etmese de erken seçimleri kazanabileceğine işaret eden anketin ardından neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin devlet tahvil getirileri yükseldi, Fransa'nın ve Almanya'nın devlet tahvil getirileri arasındaki fark önemli ölçüde açıldı.Dolar kuru hem ABD tüketici fiyatlarının açıklanacağı, hem de Fed'in faiz kararını açıklayacağı 'Süper çarşamba'ya hazırlanıyor. Kur bugüne 32,38 TL'den, Euro ise 34,87 TL'den başladı.Yarın 15:30'da ABD enflasyonunun açıklanması ve ardından TSİ 21:00'da Fed'in faiz kararını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz cuma açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelmiş ve yıllık ücretleri artışın hızlandığı görülmüştü. Bu da doları güçlendirirken, küresel borsalarda satışlara neden olmuştu. Verilerin ardından piyasaların Eylül'de Fed'den faiz indirim beklentisi azaldı. ABD'de yüksek faiz gelişmekte olan ekonomilerden döviz çıkışını hızlandırıyor ve yatırımcılar daha yüksek faiz getirisi elde edeceği beklentisiyle parayı ABD'ye park ediyor.İçerde ise cari açık Nisan ayında 5.29 milyar dolar ile beklentilerin altında gerçekleşti. Nisan ayında portföy akımları 2 milyar dolar oldu.Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini bekliyoruz.' dedi. Bakan Şimşek, yıl sonunda OVP'deki 34,7 milyar doların altında cari açık beklediklerini söyledi.Borsa İstanbul bir süredir borsadaki kazançlara vergi geleceği beklentileriyle satış eğilimindeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün katıldığı NTV yayınında borsadaki kazançlara vergi çalışmasının olmadığını söyledi. Yılmaz, sadece işlem ücreti olarak 10 binde 1 oranında bir ücret tartışmasının yapıldığını söyledi.Enflasyonun mayıs ayından itibaren gerilemeye başladığını ve haziran, temmuz, ağustos aylarında da düşüşün süreceğini söyleyen Yılmaz 'Yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz.' dedi.Euro ise pazar günü gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güç kazanmasının ardından değer kaybını sürdürüyor. Euro dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Euro/TL kuru ise 35,16 TL'den 34,88'e geriledi.Bugün içerde ve dışarda önemli veri bulunmuyor. Yarın Fed'in faiz kararı ve enflasyon var. Faiz kararından sonra Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek.