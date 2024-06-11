18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e iade-i ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette buluyor. Bu ziyaret, Başkan Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ilk ziyaret oldu.Günlerdir beklenen kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulunuyor.HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?Cumhurbaşkanlığı forsunun da kullanılacağı buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları olması bekleniyor.Özel'in ise birebir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi. Heyetler arası herhangi bir toplantı ise planlanmıyor.CHP Genel Merkezi'nde tarihi anlar! 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan'dan CHP Lideri Özgür Özel'e ziyaret | VideoSİYASETTE BAHAR HAVASIİlk olarak 2 Mayıs'ta, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen iki liderin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği buluşma, iktidar ile muhalefet arasında yeni bir diyalog zemininin oluşmasını sağladı.Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanlığı'na ziyaret! İşte 18 yıl önceki son ziyaretin görüntüleri | VideoKritik zirve ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin genel başkan yardımcıları ile bir araya gelerek istişare sürecini başlattı.Özel'in yurt dışı temasları öncesi, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bilgi alıp ülke menfaatleri doğrultusunda politika belirmesinin önü açıldı.Tutuklu olan 28 Şubat generalleri ise Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanması üzerine tahliye edildi.