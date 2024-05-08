Tatil için Antalya'ya gelmişti... Boğularak hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda meydana geldi. 1 aylık tatil için Almanya'dan, Antalya'ya gelen inşaat mühendisi Tahir Uyar, serinlemek için denize girdi.Akşam saatlerinde denizde bir kişinin çığlık çığlığa bağırıp, yardım istediğini gören otel çalışanları, denize girerek Uyar'ı plaja çıkardı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Tahir Uyar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Uyar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Uyar'ın denize girmeden önce plaja bıraktığı eşyalarını koyduğu poşeti ve terlikleri kameralara yansıdı.Uyar'ın denizden çıkarılmasına yardım eden otel çalışanı Ökkeş Güngörmez (23), 'Arkadaşlarla yüzmeye geldik. Buraya yakın bir otelde çalışıyoruz. Geldiğimizde herkes çığlık çığlığa bağrıyordu. 'Adam boğuldu, boğuldu' diyerek bir arkadaşımız suya atladı. Ben de yönlendirdim arkadaşı. Ondan sonra plaja cankurtaranlar geldi. Boğulan kişi sudan çıktığında ölmüştü zaten. Dalga olduğu için zor çıkardık, vefat etmiş' dedi.