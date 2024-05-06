Valilik duyurdu! 5 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesini yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.