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Beyaz Gazete
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Valilik duyurdu! 5 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Ekleme: 6.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 6.05.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Valilik duyurdu! 5 FETÖ üyesi yakalandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.