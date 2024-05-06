Sultangazi'de panik anları! Anne ve 2 çocuğu alevlerin arasında kaldı

Sultangazi'de 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dairede bulunan anne ve 2 çocuğunu komşular kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı daireyle üst katta bulunan evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Sultançiftliği Mahallesi 184. Sokak'ta saat 09.30 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.Suriyeli ailenin yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören komşular anne ve 2 çocuğunu binanın arka tarafındaki bahçe kısmından çıkararak kurtardı.Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri anne ve 2 çocuğunu ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında, bodrum kattaki daire ve üst katındaki evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.Yangını görüp ihbarda bulunan mahalle sakini Abuzer Çiftçi, 'İşe gidiyordum. Evden çıkar çıkmaz dairede yangın vardı. İtfaiyeyi aradım bilgi verdim. Dairede Suriyeli bir aile varmış' dedi.Mahalle sakini Turgay Genç ise, 'Suriyeli aile kalıyor bir de çocukları var. Telefonlara sarıldık. İnşallah birşey olmamıştır aileye' diye konuştu.