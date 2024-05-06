6.5 kilogram uyuşturucuyla yakaladılar… Uyuşturucu paraları da ele geçirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcısı S.A.'yı C.M. adlı bir kadına uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. C.M.'nin elindeki poşette 53 gram Marihuana maddesi, 11 bin 600 lira nakit para, S.A.'nın üzerinde ise 23 bin 500 lira nakit para ve iki cep telefonu bulundu.S.A.'nın 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 12 yıl 16 ay dört gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve arandığı tespit edildi. İkili gözaltına alındı. S.A.'nın ikamet adresinde yapılan aramalarda 14 parça halinde altı kilo 520 gram Marihuana maddesi, iki hassas terazi, bir cep telefonu, çok miktarda klipsli poşet ve 55 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. S.A. tutuklandı. C.M. ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.