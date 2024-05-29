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Kilometrelerce kuyruk oluştu: TEM'i kilitleyen kaza drone ile görüntülendi

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde kontrolden çıkan çift dorseli tır devrildi. Kazanın ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Ekleme: 29.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Kilometrelerce kuyruk oluştu: TEM'i kilitleyen kaza drone ile görüntülendiKaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi.

Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammet S. idaresindeki kargo yüklü çift dorseli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Gümüşova rampalar mevkisinde devrildi.


Kilometrelerce kuyruk oluştu: TEM'i kilitleyen kaza drone ile görüntülendi

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından devrilen tır kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

Kilometrelerce kuyruk oluştu: TEM'i kilitleyen kaza drone ile görüntülendi

Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile de görüntülendi.

Kilometrelerce kuyruk oluştu: TEM'i kilitleyen kaza drone ile görüntülendi

İşte olay yeri görüntüleri...