Kilometrelerce kuyruk oluştu: TEM'i kilitleyen kaza drone ile görüntülendi

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi.Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammet S. idaresindeki kargo yüklü çift dorseli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Gümüşova rampalar mevkisinde devrildi.Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından devrilen tır kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile de görüntülendi.İşte olay yeri görüntüleri...