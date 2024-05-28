Piyasaya süreceklerdi… Sahte 1.5 milyon dolarla yakalandılar…

'Parada Sahtecilik' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yabancı uyruklu kişilerin Irak'ta imal ettikleri sahte dolarları ülkemize getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin sahte 1.5 milyon doları piyasaya sürmek için Fatih İlçesi'nde buluşacakları saptandı ve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda sahte 1.5 milyon dolar ve bir adet dijital materyal ele geçirildi. Kağıthane ve Küçükçekmece İlçeleri'ndeki iki ayrı adrese de operasyon yapıldı. Adreslerde de sahte 28 bin 900 dolar ve suç geliri olan beş bin dolar ele geçirildi. Toplamda üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.