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Korku dolu anlar! 11 işçi hayatını kaybetti

Mizoram eyaletinde etkili olan Remal siklon fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında, ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

Ekleme: 28.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Korku dolu anlar! 11 işçi hayatını kaybetti
Hindistan, şiddetli yağışlarla mücadele ediyor...

The Indian Express'in haberine göre, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde, Remal siklon fırtınası ve şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

15 işçi öldü

Yetkililer, toprak kaymasında çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işçinin de kayıp olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden 11 işçinin cesedine ulaşılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Remal siklon fırtınası şiddetini artırıyor

Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklon fırtınası, sağanak ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.

Korku dolu anlar! 11 işçi hayatını kaybetti