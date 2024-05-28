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Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralı

Başıboş sokak köpekleri sorunu can yakmaya devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralıAdana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Koza- Adana karayolu Hacı Ahmetli mevkisinde meydana geldi.


Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralı

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı


Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralı

Halil İbrahim Yatmaz (38) yönetimindeki 80 AGD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.


Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobildeki Mustafa Yatmaz, Mustafa Egemen Yatmaz, Melike Yatmaz ve Belinay Yatmaz, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.