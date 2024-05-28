Antalya’da rekor metamfetamin operasyonu

Narkotik ekipleri S.O.'nün batı illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddeleri Antalya'nın Döşemealtı ilçesine getirerek lüks bir villada depoladığını tespit etti. Çalışmayı genişleten ekipler S.O.'nun evinde metamfetamin maddesi imal ettiği ve torbacılar aracılığı ile piyasaya sürmeye hazırladığını belirledi.Narkotik timleri S.O.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Aylar süren çalışmaların ardından S.O.'nün Döşemealtı ilçesindeki villaya operasyon kararı aldı. Özel Harekat ekipleri desteğinde düzenlenen şok operasyonda S.O. gözaltına alındı. Evde ve S.O.'nun bağlantılı olan kişilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 81 kilo 560 gram metamfetamin maddesi,529 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon337 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. S.O ve birlikte toplam 12 kişi 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceklerini söyledi. Gerçekleştirilen operasyonda tek seferde en büyük metamfetamin yakalandığını da belirten İl Emniyet Müdürü Çevik, 'Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak 'Temiz Türkiye' için uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir.' dedi.