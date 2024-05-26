Hümeyra Çilsal’ın feci sonu: 5’inci kattaki balkonda düşüp öldü!
Korkunç olay Kayseri'de yaşandı. 15 katlı binanın 5'inci katındaki balkondan düşen Hümeyra Çilsal, ağır yaralandı. 30 yaşındaki genç mimar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…
Acı olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki 15 katlı binanın 5'inci katında yaşandı. Hümeyra Çilsal, dengesini kaybederek balkondan beton zemine çakıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HÜMEYRA ÇİLSAL KURTARILAMADI…
Ağır yaralanan Hümeyra Çilsal (30), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çilsal'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HÜMEYRA ÇİLSAL KURTARILAMADI…
Ağır yaralanan Hümeyra Çilsal (30), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çilsal'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.