Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi var
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri dereye uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ağır yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Bursa'daki feci kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN 5'İNİN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR
Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı.
Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
BURSA'DA SON 3 KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN 5'İNİN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR
Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı.
Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
BURSA'DA SON 3 KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.