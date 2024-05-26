  • USD: 32,15 - 32,20
  • EURO: 34,81 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi var

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri dereye uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ağır yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Ekleme: 26.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi varBursa'daki feci kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.


Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi var

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi var

YARALILARDAN 5'İNİN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı.

Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi var

Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5 yaralının hayati tehlikesi var

BURSA'DA SON 3 KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.