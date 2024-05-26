Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! '3000 TL' uyarısı

Ons altın 2450 TL ile haftaya rekor seviye ile başlaması sonrası 125 dolarlık değer kaybı yaşadı. Buradan esen ters rüzgar ile altın gram fiyatı 100 TL düşüş gösterdi. Altın piyasasındaki dalgalı seyir sonrası İslam Memiş, altın beklentisini rakam vererek duyurdu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketlilik sonrası haftayı değerlendirerek kritik altın yorumu yaptı.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metindi. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar.Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine Fed'in faiz indirme olasalığı masada kalmaya devam ediyor.Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı.Hafta başında İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi jeopolitik gerilimlerde yeniden fiyatlandığı için ons altın 2450 dolar seviyesini, gram altın ise 2550 lira sevini gördü.Ons altında 2380 dolar destek seviyesi onun aşağısı kırılınca 2280 dolar destek seviyesini beklemeyi sürdüreceğimizi söylemiştim.Bu hafta 1 kilogram altının değeri dolar bazlı 2710 dolar değer kaybetti.Gram altın hafta başında 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi. Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz.Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı.Elinde TL olanlar altın pozisyonunu yüzde 50 kapatabilir.Yıl sonu 3000 dolar,3000 TL beklentim devam ediyor. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli.'