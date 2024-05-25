  • USD: 32,15 - 32,20
  • EURO: 34,81 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2024 yılının ilk 4 ayında 725 düzensiz göçmen yakalandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 725 düzensiz göçmen yakalandı." denildi.

Ekleme: 25.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
2024 yılının ilk 4 ayında 725 düzensiz göçmen yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 725 düzensiz göçmen yakalandı." denildi.

2024 yılının ilk 4 ayında 725 düzensiz göçmen yakalandı