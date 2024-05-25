2024 yılının ilk 4 ayında 725 düzensiz göçmen yakalandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 725 düzensiz göçmen yakalandı." denildi.