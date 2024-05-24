Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi, Özcan sokakta bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile kafede bir araya geldi.Görüşme sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Caddeye taşan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Olayda taraflardan Veli Hakan Karataş olay yerinde, Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan M.K, M.A, İ.A, M.K, ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ve kahvehane işletmecisi C.Y. emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Polis, çatışmanın ardından cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. İki ailenin olay yerine geldiği araçlar ise çekici ile otoparka çekildi. Polis ekipleri yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de yoğun güvenlik önlemi aldı.3 kişinin hayatını kaybettiği çatışma ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir' denildi.