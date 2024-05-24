Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Hayırlı ve bereketli olsun' diyerek çiftçilere duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 199 milyon 293 bin 60 TL hububat-baklagil dane mısır fark ödemesinin, 22 milyon 44 bin 840 TL kırsal kalkınma yatırım desteğinin ve 447 bin TL hastalıktan ari işletme desteğinin yani toplamda 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.