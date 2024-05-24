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Beyaz Gazete
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Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Ekleme: 24.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Bakan Yumaklı duyurduTarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Hayırlı ve bereketli olsun' diyerek çiftçilere duyurdu.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 199 milyon 293 bin 60 TL hububat-baklagil dane mısır fark ödemesinin, 22 milyon 44 bin 840 TL kırsal kalkınma yatırım desteğinin ve 447 bin TL hastalıktan ari işletme desteğinin yani toplamda 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.