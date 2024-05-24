Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Bakan Yumaklı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Hayırlı ve bereketli olsun' diyerek çiftçilere duyurdu.
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 199 milyon 293 bin 60 TL hububat-baklagil dane mısır fark ödemesinin, 22 milyon 44 bin 840 TL kırsal kalkınma yatırım desteğinin ve 447 bin TL hastalıktan ari işletme desteğinin yani toplamda 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 199 milyon 293 bin 60 TL hububat-baklagil dane mısır fark ödemesinin, 22 milyon 44 bin 840 TL kırsal kalkınma yatırım desteğinin ve 447 bin TL hastalıktan ari işletme desteğinin yani toplamda 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.