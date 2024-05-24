Altın güne yükselişle başladı! İşte detaylar...

Altın fiyatları tüm hafta boyunca düşüş sergilerken haftanın son gününe ise yükselişle başladı. ONS altın hafta başından bu yana yüzde 5 düşerken, gram altın yüzde 4,65 değer kaybetti.

Altın fiyatları tüm hafta boyunca düşüş sergilerken haftanın son gününe ise yükselişle başladı. ONS altın hafta başından bu yana yüzde 5 düşerken, gram altın yüzde 4,65 değer kaybetti.Kayıpta Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentileri neden oldu.Haftanın son gününe ise tepki yükselişleriyle başladı.Gram altın 2,417 TLÇeyrek altın 3,960 TLYarım altın 7,944 TLCumhuriyet altını 16,324 TLONS altın 2,333 dolar