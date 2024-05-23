Körfez'de büyük kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Körfez ilçesi Tem Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları duyum ve yaptıkları başarılı çalışmalar sonucu, Körfez ilçesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.Takibe alınarak TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta, gümrük kaçağı 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.