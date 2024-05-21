Uyuşturucu tacirlerine 17 ilde darbe 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucu tacirileri ve onun sokak satıcılarının zehirlemesine izin vermemek için 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda; 1 ton 57 kilo uyuşturucu madde ile 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap ele geçirirken 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; 210 ekip ve 865 Jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 1 ton 57 kilo uyuşturucu madde ile 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap ele geçirirken 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakaladı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 380 bin adet uyuşturucu hap, 9 kilo eroin, 6 kilo kubar esrar ile muhtelif miktarda metamfetamin, kokain ve bonzai ele geçirilirken 40 sokak satıcısı gözaltına alındı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 719 kilo toz esrar, 120 kilo kubar esrar ve 57 bin 500 adet kök kenevir ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı.Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 73 sokak satıcısı yakalandı.Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai, skunk, kenevir tohumu ve metamfetamin ele geçirilirken 103 sokak satıcısı yakalandı.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 900 gram eroin ile 142 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai ve kenevir ele geçirilirken 24 sokak satıcısı yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu