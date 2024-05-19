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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 19.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.