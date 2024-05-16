İstanbul Beşiktaş'ta doğal gaz patlaması
İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.
Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamadan saniyeler önce yoldan bir vatandaşın geçtiği görülüyor.