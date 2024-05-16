İstanbul Beşiktaş'ta doğal gaz patlaması

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamadan saniyeler önce yoldan bir vatandaşın geçtiği görülüyor.