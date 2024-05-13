Bakanlık duyurdu! Maaşlar güncellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde geldi. Temmuz ayında maaşlara yenilme yapmaya hazırlanan bakanlık sosyal destek ödemesi alan binlerce vatandaşı heyecanlandırdı. Peki 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşları ne kadar olacak?Sosyal destek ödemelerine ışık tutacak olan son 6 aylık enflasyon rakamlarından 4'ü açıklandı. Açıklanan Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 10'luk bir zam daha şimdiden kesinleşti.Sosyal devlet kapsamında Türkiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile binlerce vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Temmuz ayında maaşlara revize yapmaya hazırlanan bakanlık 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve engelli aylıklarında zam yapılması kararı aldı.65 yaş aylığı için belirlenen rakam ocak ayında 3 bin 504 lira olurken, bu rakamın %13.56 artışla 3 bin 980 liraya, %19.94 artışla ise 4 bin 203 liraya çıkacağı öngörülüyor.Temmuz ayında revize edilmesi beklenen engelli maaşı ve evde bakım aylığı için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki destek de %13.56 artışla 8 bin 640 lira, %19.94 artışla ise 9 bin 125 lira seviyesine yükselecek. Bu destekten yararlanabilmek için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı, mevcut asgari ücrete göre 11 bin 334 lira 75 kuruş olarak belirlenmiş durumda.Öte yandan %40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 lira tutarındaki ödeme, %13.56 artışla 3 bin 177 liraya, %19.94 artışla ise 3 bin 355 liraya çıkarılacak.Yüzde 70 ve üzeri engelli oranı olan vatandaşların maaşı ise %13.56 artışla 4 bin 765 lira, %19.94 artışla ise 5 bin 33 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilere verilen engelli yakını aylığı da Temmuzda revize edilecek. 2 bin 797 lira tutarındaki ödeme, %13.56 artışla 3 bin 177 liraya, %19.94 artışla ise 3 bin 355 liraya çıkacak.Aile Bakanlığı'ndan vatandaşlara sunulan bir başka sosyal destek ise Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım. Bu yardım da temmuz ayında %13.56 artışla 8 bin 640 lira, %19.94 artışla ise 9 bin 125 liraya yükselmesi öngörülüyor.Ayrıca çocuğu olan ailelere verilen SED ödemeleri Temmuz ayında artış gösterecek. Okul öncesi çocuklar için 3 bin bin 614 lira olan ödeme %13.56 artışla 4 bin 104 liraya, %19.94 artışla ise 4 bin 334 liraya çıkacak.Aynı şekilde ilköğretimden yükseköğretime kadar olan destek miktarlarında da artışlar öngörülüyor. Ortaöğrenim seviyesinde olan ve okula devam etmeyenler için yapılan ödeme, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de artacak.Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisiGelir Beyan FormuÇocukların güncel öğrenci belgeleriKira sözleşmesi fotokopisiİş göremezlik raporuEbeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanıEbeveyn adına düzenlenmiş ikametgâhAilede engelli varsa engelli raporuAiledeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belgeAilede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesiÇalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi